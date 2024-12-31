Зранку 31 грудня у Києві лунають потужні вибухи. Від 07:17 у столиці лунають сирени.

Про вибухи повідомляють кореспонденти ТСН.ua та моніторингові чати.

"У Києві вибухи", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у столиці підтвердила місцева влада.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - заявив Сергій Попко, керівник КМВА.

Зауважимо, що також гучно на Київщині. Про роботу сил ППО інформують у Київській військові обласній адміністрації.