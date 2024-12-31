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Зранку 31 грудня у Києві лунають потужні вибухи. Від 07:17 у столиці лунають сирени.
Про вибухи повідомляють кореспонденти ТСН.ua та моніторингові чати.
"У Києві вибухи", - йдеться у повідомленні.
Вибухи у столиці підтвердила місцева влада.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - заявив Сергій Попко, керівник КМВА.
Зауважимо, що також гучно на Київщині. Про роботу сил ППО інформують у Київській військові обласній адміністрації.