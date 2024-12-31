Утром 31 декабря в Киеве раздаются мощные взрывы. С 07:17 в столице объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщают корреспонденты ТСН.ua и мониторинговые чаты.

"В Киеве взрывы", – говорится в сообщении.

Взрывы в столице подтвердили местные власти.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – заявил Сергей Попко, руководитель КМВА.

Заметим, что тоже громко на Киевщине. О работе сил ПВО информируют в Киевской военной областной администрации.

Напомним, ранее также объявляли воздушную тревогу. Она была связана с опасностью тактической авиации и беспилотников РФ.

Читайте также: