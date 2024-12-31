Армия РФ продвигается в Курской области: детали от ISW

Фиксируется продвижение российских военных в Курской области в районе главного "украинского плацдарма".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 30 декабря показывают, что россияне продвинулись в северо-восточной части Махновки и захватили Черкасскую Конопельку. В ISW отмечают: вероятно, произошло не в последний день.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы захватили Агроном, расположенный восточнее Суджи. Впрочем, в ISW не нашли визуальных доказательств.

Кроме того, российские источники рассказывали, что ВСУ атаковали в неопределенных районах Курской области. 30 декабря в российском оперативном штабе Курщины заявили о якобы сбитии средствами ПВО трех украинских ракет в регионе.

Напомним, Associated Press со ссылкой на показания украинских защитников писало, что ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области. Военное руководство РФ стянуло в регион свыше 50 тысяч военных. В частности, и солдат из Северной Кореи.

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