Армия РФ продвигается в Курской области: детали от ISW

Украинские военные продолжают свои атаки.
Фиксируется продвижение российских военных в Курской области в районе главного "украинского плацдарма".
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры за 30 декабря показывают, что россияне продвинулись в северо-восточной части Махновки и захватили Черкасскую Конопельку. В ISW отмечают: вероятно, произошло не в последний день.
Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы захватили Агроном, расположенный восточнее Суджи. Впрочем, в ISW не нашли визуальных доказательств.
Кроме того, российские источники рассказывали, что ВСУ атаковали в неопределенных районах Курской области. 30 декабря в российском оперативном штабе Курщины заявили о якобы сбитии средствами ПВО трех украинских ракет в регионе.
Напомним, Associated Press со ссылкой на показания украинских защитников писало, что ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области. Военное руководство РФ стянуло в регион свыше 50 тысяч военных. В частности, и солдат из Северной Кореи.
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