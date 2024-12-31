День ангела 31 декабря: кого и как поздравлять с именинами

31 декабря 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 31 декабря
31 декабря 2024 поздравьте с именинами Михаила, Петра, Меланию.
Михаил – древнееврейское происхождение, означает "кто как Бог". В детстве образцовый ребенок, с которым не бывает проблем. Во взрослом возрасте становится хорошим руководителем.
Петр – древнегреческое имя, переводится как "скала". В детстве приятен в общении, у него много друзей. Во взрослом возрасте может быть жадным, но при этом нежным.
Мелания — древнегреческие корни, толкуется как "темная". В детстве владеет острым, пытливым умом. Во взрослом возрасте становится внимательным собеседником, отличным другом.
День ангела 31 декабря – душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, защищая от всех бед и даря силы для исполнения мечтаний. Желаю счастья, здоровья, радости и гармонии в каждом дне твоей жизни!
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Сегодня день, когда твой ангел-хранитель радуется вместе с тобой. Пусть его крылья всегда защищают тебя от трудностей, а его свет направляет тебя к успеху и счастью. Мира в сердце, добра и любви во всем!
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Поздравляю с твоим Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный защитник был рядом в любой момент твоей жизни, помогал в сложные минуты и радовался вместе с тобой в моменты счастья. Пусть этот день будет наполнен теплом, радостью и приятными сюрпризами!
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В день твоего ангела желаю тебе крепкого здоровья, вдохновения и безграничного счастья. Пусть твое сердце всегда остается открытым для добра, а жизнь будет щедрой на приятные события и замечательных людей.
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С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя и близких, приносит мир и уют в твой дом, а также наполняет жизнь яркими мгновениями и светлыми эмоциями.
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