Что нельзя делать на Щедрый вечер: главные запреты

Не желательно в этот день давать или брать деньги взаймы.

Щедрый вечер и Маланка празднуют в Украине 31 декабря. Этот праздник — как и многие другие церковные — имеет не только свои обычаи, но и предрассудки. Украинцы их строго придерживались, чтобы привлечь успех и счастье в следующем году.

Что не стоит делать на Маланке, читайте в материале ТСН.ua.

Что в этот день нельзя делать?

Украинцы издавна верили, что в этот день не стоит браться за что-то новое, потому что вроде бы все равно ничего не получится. Кроме того, следует воздержаться от злословия и ссор.

Не желательно на Щедрый вечер давать или брать деньги взаймы. Иначе – долги будут преследовать весь год. Вместо этого следует перечислять мелочь в кошельке, чтобы не отпугнуть достаток.

Лучше 31 декабря не выносить сор из дома, чтобы не отвлечь от своего дома удачу и вынести счастье из дома.

Запрещалось ставить на праздничный стол блюда из рыбы и птицы. Наши предки считали, что так счастье может взлететь или выплыть из дома. Кроме того, встречать праздник не советуют в темной или грязной одежде.

Напомним, также среди украинцев существуют важные советы относительно того, что строго запрещено делать в Сочельник.

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