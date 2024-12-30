31 декабря — какой церковный праздник, почему в этот день не стоит носить черную одежду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 декабря, в православном календаре день памяти святой преподобной Мелании. Мелания Младшая родилась в 383 году в Риме, в знатной христианской семье. Ее родителями были Валерий Публикола и Албина. Она получила отличное образование и в раннем возрасте вступила в брак с молодым патрицием Пинианом. Несмотря на то, что супруги были богатыми, они решили вести жизнь в христианском смирении и милосердии.

После смерти двух своих детей Мелания и ее муж решили посвятить жизнь служению Богу. Они раздали большую часть своего огромного состояния бедным, больным и нуждающимся. Финансировали строительство церквей, монастырей и больниц в Риме, Палестине, Египте и других регионах. Супруги отправились в паломничество к Святой Земле, где поселились в Иерусалиме. Мелания жила аскетической жизнью, проводя дни в молитве, посте и служении ближним.

Основала женский монастырь на Елеонской горе у Иерусалима, где стала духовной наставницей для многих женщин. Также способствовала основанию мужского монастыря, который стал важным центром духовной жизни. Мелания умерла в 439 году, оставив после себя пример смирения, веры и любви к ближним.

Приметы 31 декабря

Народные приметы 31 декабря / Фото: Unsplash

Идет крупный снег – скоро ударят несильные морозы.

Не хрустит снег под ногами — начнется потепление.

Какая погода в этот день, таким будет июль.

Что завтра нельзя делать

Не следует садиться за праздничный стол в черной одежде, иначе в течение всего года придется носить траур. Также запрещено в этот день перечислять мелочь — будете ходить в долгах.

Что можно делать завтра

Святую Меланию считают покровительницей женщин во время родов. Ей молятся за легкую беременность и рождение здорового ребенка. В этот день верующие садятся за праздничный стол. Это так называемая "Щедрая кутья".

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