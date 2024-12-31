Російські окупанти вдарили ракетами по Сумщині: що відомо

У вівторок, 31 грудня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади в Сумській області.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Згодом в ОВА додали, що вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Шосткинська та Свеська громади.

Як повідомлялося, зранку 31 грудня у Києві лунали потужні вибухи. Місцева влада інформувала про роботу протиповітряної оборони.

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