Російські окупанти вдарили ракетами по Сумщині: що відомо

Деталі "прильотів" наразі невідомі.
У вівторок, 31 грудня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади в Сумській області.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Згодом в ОВА додали, що вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Шосткинська та Свеська громади.
Як повідомлялося, зранку 31 грудня у Києві лунали потужні вибухи. Місцева влада інформувала про роботу протиповітряної оборони.
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