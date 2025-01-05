Бутусов: ЗСУ продовжують отримувати браковані міни, що не вибухають

За його словами, українські захисники в умовах відсутності якісних боєприпасів, знайшли змогу, як використовувати навіть браковані снаряди.

На озброєння окремих бригад ЗСУ й надалі надходять браковані і не придатні для використання артилерійські міни.

Про це пише український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Він стверджує, що мінометники 151-ї, 155-ї, 59-ї бригад масово продовжують отримувати тисячі бракованих мін Мінстатегпрому.

"Ніхто ці міни не забирає та не міняє, продовжують гнати брак", – пише журналіст.

В наступному пості Бутусов повідомив, що, за його інформацією, після відео про постачання бракованих мін до 151-і механізованої бригади вчора, 4 січня, проведено засідання робочої групи Мінстратегпрому, Міноборони за участі профільних заступників міністрів.

На допопвіді прозвучало, що до війська було поставлено понад 60 тисяч мін 82 мм калібру вказаної на відео серії. На складі залишилось біля 800 мін цієї серії, і партію цих мін збираються відстріляти для перевірки на полігоні, пише Бутусов.

"А чому ж нема рекламації (претензія, яка пред'являється покупцем продавцю у зв'язку з невідповідністю якості товару – Ред.) на міни? Як виявилось, є якась неофіційна домовленість у військовому керівництві, щодо заборони повідомляти проблеми з мінами Мінстратегпрому", – стверджує журналіст.

Бутусов пише, що особовий склад 151-ї бригади нібито змушують підписувати рапорти, що вони взагалі не отримували міни даної серії і не записували відео.

За його словами, українські захисники в умовах відсутності постачання якісних боєприпасів, знайшли змогу, як використовувати навіть браковані снаряди.

"У даній серії мін з підривником М-6 не відбувається підриву. Тому наші воїни самостійно почали дообладнувати міни. На мінах бійці заміняють неякісні вишибні заряди, перебирають пороха, а під підривник підкладають 10 грамів пластиду. Таким чином більша частина дороблених мінометниками мін вибухає, але все одне велика кількість не розривів, природа яких точно не встановлена, оскільки ні Мінстратегпром на Міноборони такі випадки не досліджують на фронті ні по 120 мм, ні по 82 мм мінах", – розповідає журналіст.

Мінометники розповіли Бутусову, що ймовірною причиною великої кількості не розривів є порушення технології заливки вибухівки у міни.

"Але зробити правильні висновки неможливо, оскільки жодного разу Мінстратегпром та Міноборони не робили виїздів на фронт для зʼясування причин застосування бракованих мін у бригадах, які їх застосовують. Усі перевірки тільки на полігонах. Сподіваюсь, що учасники робочої групи Мінстратегпрому та Міноборони для підвищення зможуть організувати виїзд на фронт хоча б один раз, і на реальні позиції 82 мм та 120 мм, і самі один раз поговорять з піхотними мінометниками", – підсумував Юрій Бутусов.

Раніше у Мінстратегпромі назвали причину дефекту бракованих мін.

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