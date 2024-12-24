Простий народний спосіб, щоб кури взимку краще неслись: рецепт підгодівлі

Як підтримати несучість курей взимку

З настанням зимових холодів несучість курей зменшується. Це природний процес, адже короткий світловий день і низька температура впливають на фізіологію птиці. Проте правильний раціон може допомогти курям нестися. Досвідчені господарі пропонують простий народний спосіб — рецепт підгодівлі, який забезпечить курей необхідними поживними речовинами, щоб вони продовжували радувати свіжими яйцями навіть у холодну пору року.

Зниження несучості взимку пов'язане з різними факторами.

Це і короткий світловий день — світло стимулює яйцекладку, тому його нестача негативно впливає на продуктивність.

Низька температура. Організм курей витрачає більше енергії на підтримання тепла, що знижує ресурси для яйцекладки.

Нестача поживних речовин — взимку кури потребують більше калорій, білків і вітамінів для збереження здоров’я.

Щоб підтримати несучість курей, пропонуємо приготувати просту, але ефективну підгодівлю.

Рецепт зимової підгодівлі для курей

Інгредієнти:

Овес, ячмінь і пшениця — в рівних частинах

Макуха — 1 частина.

Подрібнений гарбуз — 2 частини.

Трохи сої

Як приготувати:

Замочіть зернові — овес, ячмінь і пшеницю у воді на кілька годин. Потім проваріть їх до напівготовності — це покращить засвоєння корму.

До зварених зернових додайте макуху, гарбуз і сою.

Ретельно перемішайте всі компоненти, щоб утворилася однорідна суміш.

Переваги цієї підгодівлі

Чому така підгодівля ефективна для покращення несучості яєць?

По-перше, у неї збалансований склад, її інгредієнти містять необхідні для птиці білки, жири, вітаміни та мінерали.

Завдяки варінню, зернові легше перетравлюються, що знижує навантаження на травну систему курей.

Макуха, соя та гарбуз забезпечують курей енергією та поживними речовинами, що сприяють виробленню жовтка.

Суміш є поживною, але водночас не викликає зайвого набору ваги.

Звичайно, якщо кури добре харчуються, але на них впливають інші негативні фактори, вони можуть зимою погано нестися.

Окрім підгодівлі, важливо враховувати інші аспекти догляду за курми взимку, а саме:

Підтримку оптимальних умов в курнику:

Забезпечте температуру у приміщенні не нижче +10°C.

Використовувати штучне освітлення, щоб продовжити світловий день до 12-14 годин.

Підтримувати ефективну вентиляцію в курнику, свіже повітря, уникаючи протягів.

Дотримання гігієни:

Регулярно прибирати послід, щоб уникнути скупчення аміаку, який негативно впливає на здоров’я курей.

Стежити, щоб підстилка залишалася сухою, особливо в морозні дні.

Забезпечення курей додатковими вітамінами та свіжою водою:

Додавати до раціону подрібнену зелень (якщо є можливість), моркву або спеціальні вітамінні комплекси для птиці.

Регулярно забезпечувати курей свіжою, чистою водою, адже зневоднення може призвести до зниження несучості.

Збалансована зимова підгодівля на основі зернових, макухи, гарбуза та сої — це простий і ефективний спосіб підтримати несучість курей. У поєднанні з правильними умовами утримання, регулярним доглядом і додатковими вітамінами, цей раціон допоможе забезпечити вас свіжими яйцями протягом усього року.

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