Комбат отказался отправить военных в бой за посадку: его судили

В Донецкой области судили комбата, который отказался отправить бойцов в посадку и потерял позиции.

В Донецкой области суд рассмотрел дело комбата, который отказался вести свой батальон в бой, чтобы занять две важные позиции в полосе обороны 110 бригады. Командира обвиняли в небрежном отношении к военной службе, совершенному в условиях особого периода.

Об этом говорится в Едином госреестре судебных решений, передает "Судебно-юридическая газета".

Командир механизированного батальона, майор Константин К. вместе со своим подразделением был прикомандирован в 110 отдельную механизированную бригаду.

14 декабря он получил приказание выставить подчиненных на две позиции в полосе ответственности этой бригады. Однако приказ исполнен не был, в результате чего оккупанты захватили указанные позиции.

Поэтому на Константина К. был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода).

Сам офицер на суде своей вины не признал. Он пояснил, что находившийся под его командованием механизированный батальон фактически не мог выполнить боевое распоряжение. Константин К. уверяет, что просто не смог собрать необходимое количество личного состава для выполнения важной задачи.

Отмечается, что 314 военнослужащих 33 (10%) в то время еще не прошли базовую общевойсковую подготовку. Еще 38 (12%) военных нуждались в лечении или были признаны ВЛК ограниченно пригодными. Также некоторые бойцы вообще отказались выполнять приказ майора.

Не считая того, Константин К. сообщил о том, что батальон не прошел соответствующее слаживание, а на подготовку личного состава к боевым действиям у командира батальона было всего 4 дня. На данный момент батальон нуждается в доукомплектовании и прохождении слаживания.

В суде же постановили, что материалы дела не содержат достаточных и убедительных доказательств ненадлежащего исполнения офицером своих должностных обязанностей, а также реальной возможности выполнить боевое распоряжение, учитывая количество личного состава. Поэтому суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения.

Напомним, что в Ровенской области суд рассмотрел дело, когда из резервной роты осуществили СЗЧ сразу 29 военнослужащих.

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