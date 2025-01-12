Захват Покровска: до какой даты Путин хочет окружить город — Маломуж

Россияне стремятся завершить операцию по окружению Покровска к инаугурации Трампа.

Операцию по окружению Покровска глава Кремля Владимир Путин стремится завершить к инаугурации Дональда Трампа в США.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" 12 января сказал глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, стратегическими целями врага есть перекрытие ряда логистических трасс от Днепра до Покровска, перерезание логистики.

"Стратегическая задача — захватить Покровск, а широкомасштабным мероприятием является продвижение в направлении Днепропетровщины", — сказал Маломуж.

Россияне ставят целью наносить удары по украинским войскам, которые будут пытаться деблокировать направление.

"Основная задача сейчас — двигаться в Покровск, захватывая новые поселки, преодолевая новые укрепрайоны, которые мы там создали. И до инаугурации Трампа завершить операцию по окружению Покровска. Но мы сегодня имеем ряд средств, которые должны сдержать врага в направлении Днепропетровщины", — сказал Маломуж.

Напомним, в ОСУВ "Хортица", а именно майор Виктор Трегубов заявил ранее, что речь пока не идет о полуокружении города Покровск.

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