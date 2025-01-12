Польша не пропустила самолет словацкой делегации, летевший в Москву

Перелет делегации парламента Словакии оплачивает государство, хотя ранее сообщалось, что он состоится за собственные средства депутатов.

Польша закрыла свое небо для самолета делегации парламента Словакии, следовавшего в Москву. В результате лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход через Чехию и Германию.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко, возглавляющий делегацию.

"Не понимаю такого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность", – сказал он.

Борт прибыл в аэропорт "Внуково" около 16:00 мск.

Также читайте Президент Словакии демонстративно отказывается ехать в Украину

Как сообщает словацкое издание Aktuality, перелет словацкой делегации оплачивает государство, хотя ранее сообщалось, что он состоится за собственные средства депутатов.

Делегация насчитывает более 10 человек. В частности, в нее входят председатель парламентского комитета по международным делам Мариан Кери и руководитель комитета по обороне и безопасности Рихард Глюк.

На 13 января запланирована встреча вице-спикеров парламента Андрея Данко и Тибора Гаспара с главой Госдумы Вячеславом Володиным. Затем они проведут переговоры со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее Данко утверждал, что эта рабочая поездка поможет восстановить отношения Словакии с Россией. По его словам, визит станет продолжением диалога, начатого премьер-министром республики Робертом Фицо.

Одной из тем станет сотрудничество в энергетической сфере.

22 декабря Фицо лично приезжал в Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным последствия прекращения транзита газа через Украину, поскольку Словакия получала топливо по этому маршруту. Премьер заявил, что согласно контракту "Газпром" должен найти способ продлить экспорт.

Напомним, ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что заранее обеспечил поставки газа РФ в Словакию во время встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.

Читайте также: