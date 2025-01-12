Переліт делегації парламенту Словаччини оплачує держава, хоча раніше повідомлялося про він відбудеться за власні кошти депутатів.

Польща закрила своє небо для літака делегації парламенту Словаччини, який прямував до Москви. У результаті лайнеру довелося летіти в російську столицю в обхід через Чехію та Німеччину.

Про це в неділю, 12 січня, повідомив віцеспікер Національної ради Словаччини Андрей Данко, який очолює делегацію.

"Не розумію такого підходу Польщі, але в будь-якому випадку сприймаю це як реальність", - сказав він.

Борт прибув до аеропорту "Внуково" близько 16:00 за московським часом.

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Як повідомляє словацьке видання Aktuality, переліт словацької делегації оплачує держава, хоча раніше повідомлялося про він відбудеться за власні кошти депутатів.

Делегація налічує понад 10 осіб. Зокрема, до неї входять голова парламентського комітету з міжнародних справ Маріан Кері та керівник комітету з оборони та безпеки Ріхард Глюк.

На 13 січня заплановано зустріч віцеспікерів парламенту Андрея Данка та Тібора Гашпара з головою Держдуми В'ячеславом Володіним. Потім вони проведуть переговори зі спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

Раніше Данко стверджував, що ця робоча поїздка допоможе відновити відносини Словаччини з Росією. За його словами, візит стане продовженням діалогу, який розпочав прем'єр-міністр республіки Роберт Фіцо.

Однією з тем буде співпраця в енергетичній сфері.

22 грудня Фіцо особисто приїжджав до Москви, щоб обговорити з президентом Володимиром Путіним наслідки припинення транзиту газу через Україну, оскільки Словаччина отримувала паливо цим маршрутом. Прем'єр заявив, що відповідно до контракту "Газпром" повинен знайти спосіб продовжити експорт.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що заздалегідь забезпечив постачання газу РФ до Словаччини під час зустрічі в Москві з російським президентом Володимиром Путіним.

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