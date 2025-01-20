Дезертирство у 155-й бригаді: СБУ затримала екскомандира

Командир не повідомляв до правоохоронних органів про велику кількість випадків самовільного залишення місця служби бійцями.

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань України затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який допустив дезертирство підлеглих.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

В СБУ не назвали імені затриманого екскомандира 155-ї бригади, однак за даними журналіста Юрія Бутусова, йдеться про Дмитра Рюмшина.

За даними слідства, під час перебування на посаді командира військовий не повідомляв до правоохоронних органів про велику кількість випадків самовільного залишення місця служби бійцями. Це відбувалося під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу і під час виконання бойових завдань на фронті.

Зазначається, що зараз правоохоронці перевіряють інформацію про наявність у бригаді корупційних схем під час відбирання військових для проходження навчання за кордоном.

Також перевіряється інформація щодо можливих схем, коли бійців за хабарі могли ухилитися від виконання обов’язків військової служби.

Екскомандиру 155-ї бригади готується повідомлення про підозру у бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану. За це загрожує до 10 років ув’язнення.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин скоєння злочину та інших фігурантів, які можуть бути причетними до правопорушень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали старшого лейтенанта 155-ї бригади, який самовільно залишив місце служби та підбурив інщих бійців до аналогічних дій.

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