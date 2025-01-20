Росіяни можуть обвалити оборону ЗСУ на новій ділянці фронту - DeepState

У Донецькій області на Лиманському напрямку просування росіян в районі Іванівки може відкрити "скриньку Пандори", який обвалить оборону по відтинку Терни-Ямполівка-Торське.

Про це повідомив інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні мапи.

Експерти попереджають, що ситуація в районі Іванівки погіршується.

"Не вдалося стабілізувати ситуацію під час перших спроб росіян закріпитися. Тож ворог користується цим і продовжує розвивати свій успіх. Накопичуючи піхоту в окупованій Іванівці, росіяни продовжують просуватися далі та закріплятися на місцевості", - пишуть експерти.

Як і очікувалося, росіяни намагаються прориватися південніше вздовж річки Жеребець на протилежному березі угрупування Сил оборони, яке перебуває на відтинку Терни-Ямполівка-Торське. Також вони намагаються вийти на висоти західніше від Іванівки, щоб покращити своє тактичне становище. Не зупиняють агресори свої спроби просунутися і в напрямку Колодязів.

Раніше повідомлялося, що українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжуть наступальні дії. Більше про це читайте у новині.

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