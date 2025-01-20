Світоліна перемогла росіянку та вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) вийшла до 1/4 фіналу одиночного розряду Australian Open-2025.

В 1/8 фіналу 30-річна уродженка Одеси перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Вероніку Кудерметову (№75 WTA). Матч тривав 1 годину 20 хвилин і закінчився з рахунком 6:4, 6:1.

За проведений на корті час Еліна 5 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.

Це була третя очна зустріч тенісисток. Світоліна уперше в кар'єрі зуміла обіграти Кудерметову.

Еліна удванадцяте зіграє у чвертьфіналі турнірів серії Grand Slam. Вона тричі діставалася цієї стадії на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 рази на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), двічі на US Open (2019, 2021) та три рази на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

За вихід до дебютного півфіналу австралійського мейджора Світоліна позмагається проти американки Медісон Кіз (№14 WTA), яка в 1/8 фіналу вибила Олену Рибакіну (№7 WTA) з Казахстану – 6:3, 1:6, 6:3.

Світоліна – єдина українка, яка продовжує виступи в одиночному розряді Australian Open-2025. Раніше перший раунд змагань не змогли подолати Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. А Марта Костюк і Даяна Ястремська вибули в третьому колі.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

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