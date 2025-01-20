Свитолина победила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) вышла в 1/4 финала одиночного разряда Australian Open-2025.

В 1/8 финала 30-летняя уроженка Одессы победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Веронику Кудерметову (№75 WTA). Матч продолжался 1 час 20 минут и закончился со счетом 6:4, 6:1.

За проведенное на корте время Элина 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Это была третья очная встреча теннисисток. Свитолина впервые в карьере сумела обыграть Кудерметову.

Элина в двенадцатый раз сыграет в четвертьфинале турниров серии Grand Slam. Она трижды добиралась до этой стадии на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 раза на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), дважды на US Open (2019, 2021) и три раза на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

За выход в дебютный полуфинал австралийского мэйджора Свитолина посоревнуется против американки Мэдисон Киз (№14 WTA), которая в 1/8 финала выбила Елену Рыбакину (№7 WTA) из Казахстана – 6:3, 1:6, 6:3.

Свитолина – единственная украинка, которая продолжает выступления в одиночном разряде Australian Open-2025. Ранее первый раунд соревнований не смогли преодолеть Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина. А Марта Костюк и Даяна Ястремская выбыли в третьем круге.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

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