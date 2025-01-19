Костюк у тригодинному матчі вийшла до чвертьфіналу парного турніру Australian Open-2025

Марта продовжує виступи на мейджорі в дуеті з румункою Єленою-Габрієлою Русе.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу парного розряду Australian Open-2025.

В 1/8 фіналу 22-річна уродженка Києва в дуеті з румункою Єленою-Габрієлою Русе перемогла 12-х сіяних китаянку Ханью Гуо та "нейтральну" росіянку Александру Панову.

Напружений поєдинок тривав понад три години і завершився з рахунком 7:5, 4:6, 7:6.

Наступними суперницями Костюк та Русе стане тайваньсько-латвійська пара Шувей Се та Олени Остапенко. Матч відбудеться в ніч проти 21 січня.

Раніше повідомлялося, що Костюк не зуміла подолати третє коло одиночного розряду Australian Open-2025, зазнавши поразки від іспанки Паули Бадоси.

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