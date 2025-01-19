До Білорусі залетіли понад 12 російських дронів Shahed: подробиці

До Білорусі з України вночі та в першій половині 19 січня зафіксовано щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе типу "Shahed".

Про це пише моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

"Дрони рухалися через Поліський заповідник, направляючись до Комарина, Лоєва та Асаревичів. Перша група з двох "Шахедів" вийшла з півночі Чернігівської області, рухаючись у напрямку Білорусі приблизно о 23:50. Пізніше були зафіксовані й інші заходи о 00:49, 01:06, 01:22, 01:24, 02:03 та 04:20", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що авіація ВПС Республіки Білорусь в ніч з 18 на 19 січня не піднімалася в повітря.

"Шахеди" над Білоруссю в ніч проти 19 січня /Схема: Білоруський Гаюн

Нагадаємо, Україна укріплює кордон з Білоруссю, зводячи оборонні споруди та мінуючи території, щоб запобігти можливому вторгненню. Водночас у Гомельській області Білорусі проходять військові навчання, але загрози від ударних сил наразі немає. Держприкордонслужба робить усе, щоб не допустити використання Білорусі для нападу, як це було в 2022 році.

Читайте також: