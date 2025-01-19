В Беларусь залетели более 12 российских дронов Shahed: подробности

В Беларусь из Украины ночью и первой половине 19 января зафиксировано по меньшей мере 12 заходов российских дронов-камикадзе типа "Shahed".

Об этом пишет мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".

"Дроны двигались через Полесский заповедник, направляясь в Комарин, Лоев и Асаревичи. Первая группа из двух "Шахедов" вышла с севера Черниговской области, двигаясь в направлении Беларуси примерно в 23:50. Позже были зафиксированы и другие мероприятия в 00:49, 01 :06, 01:22, 01:24, 02:03 и 04:20", – говорится в сообщении.

Сообщается, что авиация ВВС Республики Беларусь в ночь с 18 на 19 января не поднималась в воздух.

"Шахеды" над Беларусью в ночь на 19 января /Схема: Белорусский Гаюн

Напомним, Украина укрепляет границу с Беларусью, возводя оборонные сооружения и минуя территории, чтобы предотвратить возможное вторжение. В то же время в Гомельской области Беларуси проходят военные учения, но угрозы от ударных сил пока нет. Госпогранслужба делает все, чтобы не допустить использования Беларуси для нападения, как это было в 2022 году.

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