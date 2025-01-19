Провели відпустку в горах: де відпочивали Кейт, Вільям та троє їхніх дітей цієї зими

Стало відомо, що після Різдва принцеса Уельська Кейт та її сім'я здійснили поїздку до Альп у Франції. У такий спосіб сім'я вирішила трохи відпочити після важкого року.

43-річна принцеса Уельська вирушила на гірськолижні схили разом із чоловіком принцом Вільямом та трьома дітьми: 11-річним принцом Джорджем, дев'ятирічною принцесою Шарлоттою та шестирічним принцом Луї, повідомляє про це The Mail on Sunday. В Альпах сім'я насолоджувалася тихим відпочинком трохи більше двох тижнів тому.

Передбачається, що поїздка, в якій також взяли участь Керол і Майкл Міддлтони (батьки Кейт), розпочалася лише через кілька днів після того, як сім'я відсвяткувала Різдво у Сандрінгемі.

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Персонал одного із закладів на вершині Альп підтвердив журналістам видання, що Кейт, Вільям та діти відпочивали в їхньому закладі на вершині гори і мали вигляд, як звичайнісінька родина.

"Було приємно бачити, як Кейт розслабляється і насолоджується. Вони були, як звичайна англійська сім'я, і багато хто їх не впізнавав", — розповів співробітник закладу. "Не було жодних манер і витонченостей, і насправді вони були, як будь-яка нормальна родина, що насолоджується лижним відпочинком. Було багато сміху, і діти були дуже ввічливі. Єдина причина, з якої ви могли здогадатися, що це були важливі люди, полягала в тому, що разом із ними прибула і група охоронців".

Кейт і Вільям в Альпах 2016 року / Фото: Getty Images

Раніше 2016 року Кейт та Вільям брали із собою в Альпи дітей — принца Джорджа та принцесу Шарлотту. Тоді навіть влаштували зимову фотосесію.

Кейт і Вільям з дітьми Джорджем та Шарлоттою в Альпах 2016 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, брат Кейт — Джеймс Міддлтон також показував у себе в Instagram, як чудово провів час у січні в горах разом із дружиною Алізе, сином Ініго та їхніми собаками.

Читайте також: