Над Україною знову помітили пасажирський літак з РФ: що сталося

Фахівець пояснив, чому так часто фіксують цивільні літаки у закритому повітряному просторі.

Над Україною вкотре помітили пасажирський літак. За даними Flightradar24, російський авіалайнер потрапив у закритий авіаційний простір України і майже долетів до Харкова.

Йдеться про рейс Стамбул-Москва. Airbus A321 прямував з Туреччини до Росії. Він, до речі, успішно приземлився у ворожій столиці 9 січня.

А от чи насправді літак російської компанії "Аерофлот" ризикнув залетіти у закритий повітряний простір України, ТСН.ua поцікавився у авіаційного експерта Валерія Романенка.

На думку фахівця, літаки, які начебто помічають у повітряному просторі України, дають неправильні координати через GPS-спуфінг, а реально у наш повітряний простір вони не залітають.

"Поблизу наших кордонів ведеться активна радіоелектронна боротьба, і через це літак дає неправильні координати про своє місцезнаходження, які й демонструє Flightradar. Гадаю, що це може бути найбільш реальною причиною такої фіксації, бо заліт у закритий повітряний простір України вкрай небезпечний для пасажирського авіалайнера – його просто можуть збити наші сили ППО", – розповідає ТСН.ua Валерій Романенко, авіаційний експерт.

Експерт додає, якщо Повітряні сили не повідомляли про факт порушення повітряного простору, то його й не було.

"На мою думку, через роботу засобів РЕБ транспондери пасажирських літаків, які пролітають поруч з нашими кордонами, дають спотворені координати про своє місцезнаходження. Саме тому, на Flightradar періодично з’являється інформація, що у наш повітряний простір начебто залетів російський чи білоруський авіалайнер. Або ж на заході країни фіксуються пасажирські літаки інших держав", – підсумовує Валерій Романенко.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що над Україною помітили три пасажирські літаки: куди летіли та як опинилися в нашому небі.

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