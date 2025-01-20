Відомий український 67-річний актор Михайло Мельник втретє став батьком

Відомий український актор, режисер та засновник театру "Крик" у Дніпрі Михайло Мельник втретє став батьком.

В 67-річного артиста 17 січня народився син. Мельник із дружиною Єлизаветою назвав спадкоємця також Михайлом. У коментарі "Суспільному" актор поділився, що пологи минули чудово. Він весь час був поруч із дружиною та підтримував її. Наразі і Єлизавета, і малюк почуваються добре.

"Для мене це внутрішня несподіванка, дуже незвично, адже у мене вже дорослі син і донька. Але ми з Лізою дуже хотіли дитину. Вона молодець, за допомогою лікарів чудово впоралася. Я був присутній на пологах, підтримував. І малюк, і мама почуваються добре", - поділився артист.

Михайло Мельник

Наразі Михайло Мельник перебуває з рідними вдома. Актор намагається якомога більше проводити час і новонародженим сином та допомагає дружині. Тож, вистави, де грає артист, на найближчий час скасовані.

"Ми увесь час спимо, щось там крутимо носиком, щось намагаємося губками промовити", - висловився про сина артист.

Зазначимо, Михайло Мельник вже виховує двох дорослих дітей – сина Ростислава та доньку Марту.

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив вперше став батьком. Дружина виконавця – танцівниця Юлія Сахневич – народила доньку Марію.

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