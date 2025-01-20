Россияне могут обрушить оборону ВСУ на новом участке фронта — DeepState

В Донецкой области на Лиманском направлении продвижение россиян в районе Ивановки может открыть "ящик Пандоры", который обрушит оборону по отрезку Терны-Ямполевка-Торское.

Об этом сообщил информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты.

Эксперты предупреждают, что ситуация в районе Ивановки ухудшается.

"Не удалось стабилизировать ситуацию во время первых попыток россиян закрепиться. Так что враг пользуется этим и продолжает развивать свой успех. Накапливая пехоту в оккупированной Ивановке, россияне продолжают продвигаться дальше и закрепляться в местности", — пишут эксперты.

Как и ожидалось, россияне пытаются прорываться южнее вдоль реки Жеребец на противоположном берегу группировки Сил обороны, находящейся на отрезке Терны-Ямполовка-Торское. Также они пытаются выйти на высоты западнее Ивановки, чтобы улучшить свое тактическое положение. Не останавливают агрессоры свои попытки продвинуться и в направлении Колодцев.

Ранее сообщалось, что украинские войска отразили утраченные позиции вблизи Часов Яра и Торецка. В то же время, российские войска продолжат наступательные действия. Больше об этом читайте в новости.

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