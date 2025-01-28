Электронные направления на ВВК в "Резерв+": в Минобороны сообщили детали

Чтобы пройти обзор для определения пригодности к военной службе, больше не обязательно будет идти в ТЦК и СП по бумажному направлению.

В скором времени военнообязанные и резервисты смогут самостоятельно подавать запрос и получать электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) в мобильном приложении " Резерв+ ".

Об этом информирует 28 января Министерство обороны Украины.

Чтобы пройти обзор для определения пригодности к военной службе, больше не обязательно будет идти в ТЦК и СП по бумажному направлению.

В скором времени военнообязанный сможет по собственному желанию подать запрос на электронное направление в "Резерв+", получить уведомление с нужной информацией в своем смартфоне и прибыть сразу в указанное здравоохранение.

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"Это значительно упростит доступ к направлениям, уменьшит очереди в ТЦК, оптимизирует административные процессы", — говорится в сообщении.

В первую очередь электронное направление в "Резерве+" смогут сгенерировать военнообязанные, которые сами желают пройти обзор для определения пригодности. Но впоследствии эта функция станет доступной и людям, получившим бумажную повестку на прохождение ВВК.

Министерство обороны уже собрало заявки на бета-тестирование направлений на ВВК в "Резерв+" и во вторник, 28 января, начинает проверку работы нового сервиса вместе с тестировщиками. Принятое правительством постановление откроет путь к полномасштабному внедрению сервиса для всех военнообязанных и резервистов.

"Мы проводим бета-тестирование, чтобы устранить все возможные ошибки. Наша цель — упростить прохождение военно-врачебной комиссии. Это совершенно новая философия взаимодействия государства с гражданами. Философия, имеющая уважение ко времени, усилиям и достоинству каждого", — отметила замминистра. обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По словам Черногоренко, электронное направление на ВВК – первый шаг в масштабной реформе, которая построит новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных.

Бета-тестирование электронных направлений на ВЛК в "Резерв+" / Фото: Facebook Катерины Черногоренко

Следующим шагом в реформе ВВК станет интеграция информационных систем Минобороны и Министерства здравоохранения Украины. А уже с осени 2025 года военнообязанный сможет самостоятельно выбрать в Резерв+ медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения учитывая пригодность.

Изменения внесены в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный Постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560.

Напомним, украинское правительство дало "зеленый свет" электронным направлениям на прохождение ВВК для военнообязанных.

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