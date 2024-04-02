В Украине окончательно упразднили статус "ограниченно пригодный" к военной службе: детали

Военнообязанные мужчины, получившие во время прохождения ВЛК заключение "ограниченно пригодное", должны будут заново пройти медицинское освидетельствование.

Сегодня, 2 апреля, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Документ, в частности, предусматривает отмену понятия "ограниченно пригодный" к службе в рядах Сил обороны.

Теперь мужчины, которые по выводам ВЛК ранее были признаны ограниченно пригодными, должны пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев после вступления закона в силу. Их признают либо пригодными, либо непригодными – согласно состоянию здоровья.

"Те люди, которые получали заключение ВЛК как "ограниченно пригодные", пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такой вывод", – объясняла ранее заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Напомним, что Верховная Рада Украины статус "ограниченно пригодный" отменила 21 марта, после чего закон был отправлен на подпись к президенту.

ТСН.ua собрал все, что известно о том, кто должен повторно пройти ВЛК.

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