Відстрочки у "Резерв+" продовжуватимуть автоматично: кому доступна нова функція

Багатодітним батькам після закінчення чинної відстрочки потрібно подати запит на нову.

Для продовження оформленої відстрочки від призову до війська під час мобілізації більше не потрібно надсилати новий запит у застосунку "Резерв+", а достатньо лише оновити військовий документ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Щоправда, скористатися цією функцією поки що можуть не всі.

"Спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через "Резерв+". Тобто для людей з інвалідністю, які мають посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів”, - повідомила Черногоренко.

Багатодітним батькам, які мають трьох і більше дітей у спільному шлюбі, після закінчення чинної відстрочки потрібно подати запит на нову.

“Пізніше зробимо автоматичні відстрочки і для них”, - пообіцяла заступниця міністра.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані можуть оформити відстрочку від мобілізації як під час особистого звернення до територіального центру комплектування (ТЦК), так і дистанційно через застосунок “Резерв+”.

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