Воєнний стан після 7 лютого: що варто знати військовозобов'язаним

Нові правила мобілізації в Україні значно звузили коло осіб, які можуть розраховувати на відстрочку.

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Зважаючи на це, Верховна Рада України внесла значні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.

Зокрема, всі бронювання, оформлені до 1 грудня 2024 року, втрачають свою чинність з 28 лютого 2025 року. Це означає, що працівники, які мають такі бронювання, можуть бути призвані на військову службу, якщо їхня професія не вважається критично важливою для функціонування підприємства.

Детальніше про новації, які слід знати військовозобов’язаним в Україні – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Продовження відстрочки

Загалом відстрочку надають до дати, до якої оголошена загальна мобілізація, на сьогодні це – 7 лютого 2025 року. Військовозобов’язаним, які оформили відстрочку онлайн, потрібно буде 8 лютого знову зайти у застосунок "Резерв+" і натиснути "Оформити відстрочку". Тоді термін подовжиться ще на три місяці.

Адвокатка Дар’я Тарасенко роз’яснила, на який строк надається відстрочка та як продовжується згідно з постановою КМУ 560 в новій редакції.

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Тарасенко зауважила, що сплив строку, на який надано відстрочку, не означає мобілізацію. Якщо право на відстрочку існує і далі, то зі спливом строку можливо знову оформити відстрочку.

Строк на який надається відстрочка:

заброньовані – на строк, визначеній в документах про бронювання.

Особи з інвалідністю – на весь строк чинності інвалідності.

Особи, визнані тимчасово непридатними, – на строк тимчасової непридатності, зазначений у висновку ВЛК (не більше 12 місяців).

Держслужбовці (пп. 16-23 ч. 1 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") – на строк перебування на відповідній посаді.

Інші військовозобов'язані, що мають право на відстрочку (п. 24 ч. 1 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") – на строк, визначений законодавством для відповідної підстави.

Здобувачі освіти, докторанти, інтерни – на семестр, але не більше ніж на 6 місяців.

Науково, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ – до завершення навчального року.

Члени сім'ї зниклих безвісти чи загиблих на війні, Героїв України Революції гідності – на строк дії відповідних підстав.

Всім іншим – на строк дії відповідних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації.

Як пояснила Тарасенко, відстрочка продовжується автоматично, для тих, на кого розповсюджується загальне правило: тобто всіх, окрім зазначених вище.

Для тих, для кого передбачена автоматичне продовження відстрочки, саме слово "автоматично" означає, що немає потреби вчиняти будь-які додаткові дії – ані з боку військовозобов'язаного, ані з боку комісії.

"Просто 8 лютого в реєстрі (і, відповідно, в "Резерв+"), має з'явитись нова дата, до якої діє відстрочка", – додала адвокатка.

Скасування відстрочки

Також, як повідомляє Судово-юридична газета, автоматично оформлена через "Резерв+" відстрочка буде автоматично скасована у разі виявлення відсутності на неї права під час цифрової взаємодії.

Це передбачають зміни, які вніс Кабмін постановою №1558 від 31 грудня 2024 року до Порядку проведення призову, затвердженого постановою №560.

Разом з тим, відповідно до внесених змін до пункту 59 Порядку, якщо дані в державних реєстрах свідчать про те, що ви більше не можете користуватися відстрочкою, то відстрочка буде скасована автоматично.

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Також внесеними постановою 1558 змінами передбачено, що інформацію про те, чи має людина відстрочку від армії, відразу ж записують у спеціальну базу даних. Це відбувається в той день, коли людина отримує документ про відстрочку або коли їй надсилають повідомлення про те, що відстрочку скасовано. Повідомлення можуть надсилати на пошту, електронну пошту або через додаток "Резерв+".

Якщо система, яка об'єднує всі дані про військовозобов'язаних (Єдиний державний реєстр), не може автоматично підтвердити, що людина має право на відстрочку, то військкомат (ТЦК) зв'яжеться з цією людиною аби вона надіслала відповідних документів для продовження раніше наданої відстрочки.

Відстрочка для студентів та викладачів

Згідно з постановою КМУ від 31 грудня 2024 року №1558, яка набула чинності 16 січня, відстрочка від мобілізації надається студентам професійно-технічних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів, інтернам і докторантам на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Раніше цей термін становив три місяці.

"Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває від 1 вересня до 31 серпня (якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу). Для цього вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0,75, що підтверджується навчальними планами закладу", – зазначили в Міністерстві оборони.

У відомстві зауважили, що канікули і закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури і зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці.

Електронне направлення на ВЛК

Кабінет міністрів України 28 січня 2025 року ухвалив рішення про запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних.

Тепер українці, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Послуга електронних направлень через "Резерв+" запрацювала 31 січня 2025 року.

Згідно з новими правилами, направлення на військово-лікарську комісію можна сформувати в електронному вигляді через реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

За словами Катерини Черногоренко, насамперед направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Як зауважили юристи та адвокати з військового права "ЮК INSEININ", українці мають можливість подати запит у будь-який час і з будь-якого місця, зокрема з-за закордону.

Що потрібно знати:

на ВЛК можна записатися добровільно за власним бажанням через Резерв+;

сповіщення з деталями щодо проходження ВЛК надійде протягом доби;

після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК – дані автоматично внесуть до реєстру "Оберіг";

електронне направлення дійсне протягом 30 днів;

паперові направлення також залишаються доступними;

повістки на ВЛК залишаються лише в паперовому форматі.

ВЛК для "обмежено придатних"

У травні 2024 року в Україні скасували поняття "обмежено придатний" до служби в лавах Сил оборони.

Чоловіки, які, за висновками ВЛК, раніше були визнані обмежено придатними, мали пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців після набуття чинності закону. Їх визнають або придатними, або непридатними – відповідно до стану здоров'я.

Вони мають пройти ВЛК та актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж чоловіки цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень.

Згодом, речник голови Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що термін проходження ВЛК для обмежено придатних відтермінують до 5 червня.

Тому ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук.

Бронювання на підприємствах

Згідно з новим порядком бронювання, підприємство має підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року.

Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. Ті, які підтвердять "критичність", зможуть бронювати працівників на рік.

Заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль в етері Громадського радіо зазначила, що для збереження статусу критично важливого підприємства компанії повинні відповідати низці нових вимог, зокрема:

середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць;

відсутність податкових боргів.

Підприємства, які отримали статус критичності, перевірятимуться центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією відповідно до визначених критеріїв. У разі виявлення невідповідностей статус критичності може бути скасований.

Якщо виявиться, що заброньований працівник отримує менше 20 тисяч гривень щомісяця, компанію позбавлять статусу критично важливої. Окрім того, наступні шість місяців компанія матиме заборону на повторне подання документів для отримання бронювання.

Уже після 28 лютого керівники критично важливих підприємств матимуть можливість “перебронювати” своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про те, хто підпадає під 100% "броні".

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