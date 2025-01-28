Кабмін дав старт створенню в Україні поштового банку

Завдяки цьому банку можна буде у пішій доступності доступності отримувати допомогу, соціальні пільги, замовлення товарів і ліків.
Кабінет міністрів України своїм рішенням 28 січня передав акції "Першого інвестиційного банку", якими раніше володіли російські олігархи, до Міністерства інфраструктури з подальшим передаванням "Укрпошті".
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні Уряд своїм рішенням передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею "Укрпошті", – йдеться у заяві Шмигаля.
Він зазначив, що таким чином створюється поштовий банк. Українці зможуть у пішій доступності отримувати допомогу, соціальні пільги, замовлення товарів і ліків.
Очільник уряду додав, що завдяки цьому рішенню держава також заощадить до 5 млрд грн протягом наступних трьох-чотирьох років. Кошти будуть скеровані на фінансування пріоритетних статей бюджету.
До слова, українські банки від 1 лютого запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами: буде встановлено місячний ліміт у 150 тис. грн для платежів за реквізитами IBAN.
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