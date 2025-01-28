Кабмин дал старт созданию в Украине почтового банка

Благодаря этому банку можно будет в пешей доступности получать помощь, социальные льготы, заказ товаров и лекарств.

Кабинет министров Украины своим решением 28 января передал акции "Первого инвестиционного банка", которыми ранее владели российские олигархи, Министерству инфраструктуры с последующей передачей "Укрпочте".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство своим решением передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей "Укрпочте", – говорится в заявлении Шмыгаля.

Он отметил, что таким образом создается почтовый банк. Украинцы смогут в пешей доступности получать помощь, социальные льготы, заказы товаров и лекарств.

Глава правительства добавил, что благодаря этому решению государство также сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих трех-четырех лет. Средства будут направлены на финансирование приоритетных статей бюджета.

К слову, украинские банки с 1 февраля введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами: будет установлен месячный лимит в 150 тыс. грн для платежей по реквизитам IBAN.