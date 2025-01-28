Кабмин уволил заместителя министра обороны Клименкова

Кабинет министров уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя главы Минобороны Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Что известно о Дмитрии Клименкове

Дмитрий Клименков родился 3 апреля 1981 года в Киеве.

Учился:

в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" по специальности "Электротехника";

в Киевском политехническом институте, где получил специальность инженера-энергоменеджера.

В течение 2004 по 2005 год занимал должность инженера-инспектора отделения электроаудита центра технического аудита и контроля договорной работы "Киевэнерго". После этого был инженером-энергетиком в "Эриксоне".

С 2008 по 2011 год возглавлял отдел отдела проектно-строительных работ Департамента развертывания и интеграции, а с 2011 по 2012 год – был руководителем проекта по строительству GSM-сети мобильной связи в том же предприятии.

В течение 2013-2020 годов Дмитрий Клименко возглавлял отдел материально-технического обеспечения воздушного флота в "Международные Авиалинии Украины". В период с 2020 по 2022 год был директором по инфраструктуре и логистике в этой самой авиакомпании.

С 2022 по 2023 год Клименков занимал должность первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.

В июле 2023 стал коммерческим директором "Укртрансгаз", где работал до октября 2023 года.

5 октября 2023 года Кабинет министров принял решение о назначении Клименкова на должность заместителя министра обороны Украины.

Что предшествовало

Отметим, недавно министр обороны Рустем Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Клименкова. В том же числе заявил о грядущих изменениях в системе закупок вооружения. По его словам, решение было принято из-за того, что закупки оружия во время войны якобы были усложнены политическими играми, "ливнями" контрактов и пиаром бездействия.

Ранее министр обороны Рустем Умеров уволил руководительницу АОЗ Марину Безрукову, несмотря на решение Наблюдательного совета.

Стоит отметить, что 21 января наблюдательный совет АОЗ сообщил, что продлил контракт с Мариной Безруковой.

Напомним, в Раде призывают уволить министра обороны Умерова.

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