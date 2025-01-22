Міноборони втручається в роботу наглядової АОЗ - ЗМІ

21 січня наглядова рада АОЗ повідомила, що продовжила контракт з Мариною Безруковою.
Цьому передувало кілька зустрічей наглядової і представників міністерства. На останній МО передало свої застереження, пише журналістка видання Цензор.Нет Тетяна Ніколаєнко.
"У вівторок наглядова, ознайомившись з наданими МО документами, ухвалила рішення продовжити контракт.
Сьогодні прийшло непогодження від МО.
Нагадаю, що вже місяць іде боротьба за статути наглядових, в контексті так хто ж має ухвалити остаточне рішення. І тому тут важливо прояснити певні нюанси!
- Пункт 6.2 статуту визначає виключні компетенції наглядової ради. Вона ними скористалась!
- Щодо конкретного рішення МОУ інформували в порядку конструктивної взаємодії. У МОУ ніхто не запитував погодження - бо це суперечить закону в тому формулюванні, яке використано.
- З невідомих причин, МОУ цим листом перевищує свої законні повноваження і вимагає перерозподіл собі частини виключних компетенцій Наглядової. Тут наглядова вже може і про тиск заявити на себе!
- Історія, де Міністр проти Наглядової - це максимально не корисна для міжнародного позиціонування України.
- Якщо МО мало обгрунтовані претензії до Безрукової, їх давно слід було озвучити офіційно.
І ще нагадаю слова юриста Міноборони на антикорупційному комітеті:
"Питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради. Так сформульовано у чинній редакції статуту. Додався пункт, що міністерство погоджує ці рішення, до того як наглядова їх прийме. Ідея була виключно в тому, що міністерство долучить свої сили і засоби для того, щоб перевірити відповідних кандидатів, допомогти й убезпечити ситуацію, коли керівником стане людина, яку не до кінця перевірили. І не вважаємо це погодження втручанням в компетенцію наглядової ради", - вказав юрист Міноборони.
Вся ця історія не про персоналії, а про управління. Ми вже мали проблеми через звільнення Кудрицького. Можна, нарешті покласти ці граблі і перестати на них танцювати?"