Міноборони втручається в роботу наглядової АОЗ - ЗМІ

Цьому передувало кілька зустрічей наглядової і представників міністерства. На останній МО передало свої застереження, пише журналістка видання Цензор.Нет Тетяна Ніколаєнко.

"У вівторок наглядова, ознайомившись з наданими МО документами, ухвалила рішення продовжити контракт.

Сьогодні прийшло непогодження від МО.

Нагадаю, що вже місяць іде боротьба за статути наглядових, в контексті так хто ж має ухвалити остаточне рішення. І тому тут важливо прояснити певні нюанси!

Пункт 6.2 статуту визначає виключні компетенції наглядової ради. Вона ними скористалась!

Щодо конкретного рішення МОУ інформували в порядку конструктивної взаємодії. У МОУ ніхто не запитував погодження - бо це суперечить закону в тому формулюванні, яке використано.

З невідомих причин, МОУ цим листом перевищує свої законні повноваження і вимагає перерозподіл собі частини виключних компетенцій Наглядової. Тут наглядова вже може і про тиск заявити на себе!

Історія, де Міністр проти Наглядової - це максимально не корисна для міжнародного позиціонування України.

Якщо МО мало обгрунтовані претензії до Безрукової, їх давно слід було озвучити офіційно.

І ще нагадаю слова юриста Міноборони на антикорупційному комітеті:

"Питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради. Так сформульовано у чинній редакції статуту. Додався пункт, що міністерство погоджує ці рішення, до того як наглядова їх прийме. Ідея була виключно в тому, що міністерство долучить свої сили і засоби для того, щоб перевірити відповідних кандидатів, допомогти й убезпечити ситуацію, коли керівником стане людина, яку не до кінця перевірили. І не вважаємо це погодження втручанням в компетенцію наглядової ради", - вказав юрист Міноборони.

Вся ця історія не про персоналії, а про управління. Ми вже мали проблеми через звільнення Кудрицького. Можна, нарешті покласти ці граблі і перестати на них танцювати?"