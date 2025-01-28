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Чи вдалось РФ окупувати Дворічну на Харківщині: влада відповіла

Чи вдалось РФ окупувати Дворічну на Харківщині: влада відповіла

Війна. / Фото: Associated Press

Селище розташоване на правому березі річки Оскіл.

Росія заявила про окупацію селища Дворічна на Харківщині. Втім, це не відповідає дійсності. На території населеного пункту тривають бої.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в коментарі "Суспільному".

"Це не перша заява така, вона вже точилася в російських ЗМІ. Це — виключно пропаганда, нічого із дійсністю вона не має. Так, на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії. Говорити про те, що його захоплено — жодних підстав немає для цього", - сказав він. 

Зауважимо, що селище Дворічна розташоване на правому березі річки Оскіл в Куп'янському районі Харківської області. 

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов повідомляв, що РФ прагне повернути звільнену частину Харківщини. Ситуацію на Куп'янському напрямку він називає доволі складною. 

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