Чи вдалось РФ окупувати Дворічну на Харківщині: влада відповіла

Росія заявила про окупацію селища Дворічна на Харківщині. Втім, це не відповідає дійсності. На території населеного пункту тривають бої.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в коментарі "Суспільному".

"Це не перша заява така, вона вже точилася в російських ЗМІ. Це — виключно пропаганда, нічого із дійсністю вона не має. Так, на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії. Говорити про те, що його захоплено — жодних підстав немає для цього", - сказав він.

Зауважимо, що селище Дворічна розташоване на правому березі річки Оскіл в Куп'янському районі Харківської області.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов повідомляв, що РФ прагне повернути звільнену частину Харківщини. Ситуацію на Куп'янському напрямку він називає доволі складною.

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