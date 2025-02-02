Мобілізація в Україні: Кабмін визначив, хто підпадає під 100% "броні"

Встановлено 100% бронювання медиків державних і комунальних закладів.
Уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів.
Про це йдеться у повідомленні МОЗ.
Зміни до бронювання під час дії воєнного стану було запроваджено постановою уряду № 36 від 14.01.2025 року.
Відтак підлягають бронюванню всі військовозобов’язані медичні працівники (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності
- закладів громадського здоров’я
- установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові
Для решти фахівців, які працюють у медустановах – обмеження в бронюванні залишаються чинними.
"Також право на 100% бронювання отримали усі військовозобов’язані, які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)", - уточнили в повідомленні.
Нагадаємо, раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.
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