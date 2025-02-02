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Мобілізація в Україні: Кабмін визначив, хто підпадає під 100% "броні"

Мобілізація в Україні: Кабмін визначив, хто підпадає під 100% "броні"

Кабінет міністрів переглянув порядок бронювання медиків від мобілізації / Фото: Associated Press

Встановлено 100% бронювання медиків державних і комунальних закладів.

Уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Зміни до бронювання під час дії воєнного стану було запроваджено постановою уряду № 36 від 14.01.2025 року. 

Відтак підлягають бронюванню всі військовозобов’язані медичні працівники (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):

  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності
  • закладів громадського здоров’я
  • установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові

Для решти фахівців, які працюють у медустановах – обмеження в бронюванні залишаються чинними.

"Також право на 100% бронювання отримали усі військовозобов’язані, які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)", - уточнили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

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