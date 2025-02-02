Ніколи не викидайте старих рушників: креативні ідеї для застосування в побуті

Що можна зробити зі старих рушників: вам неодмінно згодяться ці речі в господарстві.

Якщо вдома є непотрібні рушники, не варто їх викидати. Їм обов’язково треба дати другий шанс, і вони служитимуть вам ще багато років.

Що можна пошити зі старих рушників: найкращі ідеї для застосування

Шопер. Треба просто вирізати зі старого рушника сумку потрібного розміру й форми, зшити краї та пришити ручки. Така сумка замінить пакети і буде стильним аксесуаром, який служитиме вам упродовж багатьох років.

Треба просто вирізати зі старого рушника сумку потрібного розміру й форми, зшити краї та пришити ручки. Така сумка замінить пакети і буде стильним аксесуаром, який служитиме вам упродовж багатьох років. Багаторазові серветки. Такі речі можна використовувати для будь-яких потреб. Розріжте рушник на клаптики потрібного розміру – і у вас вийде багато серветок на всі випадки життя.

Такі речі можна використовувати для будь-яких потреб. Розріжте рушник на клаптики потрібного розміру – і у вас вийде багато серветок на всі випадки життя. Килимок для ванної кімнати. Можна взяти кілька невеликих рушників різного кольору, зшити їх і у вас вийде стильний килимок.

Можна взяти кілька невеликих рушників різного кольору, зшити їх і у вас вийде стильний килимок. Косметичка. Непотрібний кольоровий рушник можна перетворити на неймовірну косметичку. Виріжте невеликий квадрат, зшийте краї і вшийте блискавку.

Непотрібний кольоровий рушник можна перетворити на неймовірну косметичку. Виріжте невеликий квадрат, зшийте краї і вшийте блискавку. Органайзер на кухню чи для ванної кімнати. Виріжте кілька квадратів з одного рушника і пришийте до іншого. Головне, щоб кишеньки вийшли глибокі, тоді звідти нічого не випадатиме. Такий органайзер підійде для зберігання кухонного начиння чи засобів особистої гігієни у ванній кімнаті.

Виріжте кілька квадратів з одного рушника і пришийте до іншого. Головне, щоб кишеньки вийшли глибокі, тоді звідти нічого не випадатиме. Такий органайзер підійде для зберігання кухонного начиння чи засобів особистої гігієни у ванній кімнаті. Наповнювач для кімнатних рослин. Щоб підняти рослину в горщику, можна використовувати старі рушники замість наповнювача. З них вийде гарна основа, яка допоможе закріпити рослину.

Щоб підняти рослину в горщику, можна використовувати старі рушники замість наповнювача. З них вийде гарна основа, яка допоможе закріпити рослину. Багаторазові подушечки для зняття макіяжу. Розріжте непотрібний рушник на маленькі квадратики, обшийте краї та використовуйте замість ватних дисків для зняття макіяжу чи вмивання.

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