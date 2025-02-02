Ніколи не викидайте старих рушників: креативні ідеї для застосування в побуті

Що можна зробити зі старих рушників: вам неодмінно згодяться ці речі в господарстві.
Якщо вдома є непотрібні рушники, не варто їх викидати. Їм обов’язково треба дати другий шанс, і вони служитимуть вам ще багато років.
Що можна пошити зі старих рушників: найкращі ідеї для застосування
- Шопер. Треба просто вирізати зі старого рушника сумку потрібного розміру й форми, зшити краї та пришити ручки. Така сумка замінить пакети і буде стильним аксесуаром, який служитиме вам упродовж багатьох років.
- Багаторазові серветки. Такі речі можна використовувати для будь-яких потреб. Розріжте рушник на клаптики потрібного розміру – і у вас вийде багато серветок на всі випадки життя.
- Килимок для ванної кімнати. Можна взяти кілька невеликих рушників різного кольору, зшити їх і у вас вийде стильний килимок.
- Косметичка. Непотрібний кольоровий рушник можна перетворити на неймовірну косметичку. Виріжте невеликий квадрат, зшийте краї і вшийте блискавку.
- Органайзер на кухню чи для ванної кімнати. Виріжте кілька квадратів з одного рушника і пришийте до іншого. Головне, щоб кишеньки вийшли глибокі, тоді звідти нічого не випадатиме. Такий органайзер підійде для зберігання кухонного начиння чи засобів особистої гігієни у ванній кімнаті.
- Наповнювач для кімнатних рослин. Щоб підняти рослину в горщику, можна використовувати старі рушники замість наповнювача. З них вийде гарна основа, яка допоможе закріпити рослину.
- Багаторазові подушечки для зняття макіяжу. Розріжте непотрібний рушник на маленькі квадратики, обшийте краї та використовуйте замість ватних дисків для зняття макіяжу чи вмивання.
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