У Курській області одна з українських бригад втратила цілі роти в "марних" атаках на нікчемні смуги дерев.

Про це пише Forbes.

95-та десантно-штурмова бригада, яка діяла в Курській області, на початку січня опинилася під ударом російських безпілотників, зазнавши серйозних втрат.

"95-та десантно-штурмова бригада продовжує утримувати оборонні позиції, ефективно використовуючи своє озброєння та завдаючи ударів по російських штурмових групах. Таким чином, вона створює умови для майбутнього миру або, якщо цього не станеться, для наступу на послабленого ворога", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, українська армія утримує частину російської території, хоча президент РФ Володимир Путін, як раніше заявляв президент України Володимир Зеленський, вимагав вибити звідти ЗСУ до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

За майже пів року після початку Курської операції Україна втратила близько половини зайнятої у серпні минулого року території. Все тому, що Росія суттєво збільшила кількість військ на напрямку – до 60 тисяч.

За час Курської операції, згідно з офіційним даними українського Генштабу ЗСУ, Росія втратила на цьому напрямку 38 тисяч військових, з-поміж них 15 тисяч – убитими. Також на Курському напрямку було задіяно до 12 тисяч військовослужбовців Північної Кореї.

Тим часом Україна створює нові сухопутні бригади для боротьби з російською агресією.

Такий хід незрозумілий частині війська, адже в існуючих бойових бригадах критично не вистачає людей для утримання лінії фронту. 6 листопада в коментарі "Українській правді" речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій пояснив рішення про створення нових бригад тим, що росіяни збільшили кількість своїх військ: "Для того, щоб закривати фронт, у складі ЗС України необхідно створювати нові бригади. Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями".

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