Дивні звички котів: пояснюють експерти

Власники пухнастиків часто помічають за своїми улюбленцями досить дивні звички, які можуть здаватися смішними чи незрозумілими. Проте, деякі з них можуть бути не просто примхами, а й сигналами про певні проблеми. На сторінці centralna.vet розповіли, що стоїть за звичками наших чотирилапих друзів.

Жування неїстівних предметів

Якщо ваш улюбленець раптом почав гризти пакети, кабелі, ганчірки чи навіть взуття, не варто ігнорувати цю поведінку. Причини можуть бути різними: нестача вітамінів і мінералів, привернення уваги чи навіть серйозніші проблеми зі здоров’ям, такі як анемія чи порушення роботи шлунково-кишкового тракту. У таких випадках варто проконсультуватися з ветеринаром, щоб виключити можливі захворювання.

Любов до пиття води з незвичних місць

Чому коти часто ігнорують власну миску з водою, але з радістю сьорбають рідину з унітазу, вазонів або навіть залишеної склянки на столі? Відповідь проста: вони інстинктивно віддають перевагу проточній воді, адже у природі стояча вода може бути небезпечною для здоров’я. Тож, якщо ваш пухнастик уникає власної миски, спробуйте частіше змінювати воду чи навіть придбати спеціальний котячий фонтанчик.

Масаж лапками чи "молочний крок"

Якщо ваш кіт топче лапками вашу ковдру, одяг або навіть вас самих, не хвилюйтеся — це абсолютно нормальна поведінка. Такий рух називається "молочним кроком" і бере свій початок із дитинства, коли кошенята масажують животик мами, щоб стимулювати виділення молока. Якщо дорослий кіт так поводиться, це означає, що він відчуває себе спокійно та комфортно поруч із вами. Фактично, це найвищий прояв довіри та любові до господаря.

Скидання предметів на підлогу

Усі власники котів знайомі з ситуацією, коли пухнастий друг обережно лапкою зіштовхує якийсь предмет зі столу, а потім із цікавістю спостерігає за його падінням. Здається, що коти просто пустують, але насправді це прояв їхнього мисливського інстинкту. У дикій природі хижаки випробовують здобич на реакцію та змушують її ворушитися. Саме тому кіт може проявляти інтерес до дрібних предметів, поки вони рухаються, але втрачає до них цікавість, коли вони залишаються нерухомими.

Інші незвичні поведінкові особливості

Окрім цих основних звичок, у котів є ще багато цікавих проявів характеру. Наприклад, деякі муркотики можуть приносити "подарунки" у вигляді іграшок або навіть здобичі, щоб продемонструвати свою турботу. Інші можуть несподівано "говорити" з господарем за допомогою різних звуків і показують свій настрій чи потреби.

Якщо ви помічаєте у свого улюбленця незвичайну поведінку, не поспішайте її ігнорувати чи вважати звичайними пустощами. Іноді за цим можуть ховатися важливі сигнали про здоров'я та емоційний стан кота. Головне — спостерігати, піклуватися та любити свого пухнастого друга, адже коти, хоч і незалежні, але дуже цінують тепло та турботу свого господаря.

Ми також писали про те, як привчити кота пити з миски, а не з туалету.

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