Як правильно додавати соду в тісто, щоб випічка була пухкою і високою

Соду додають у тісто для того, щоб випічка виходила високою та смачною, однак треба знати, коли і як додавати цей порошок.
Щоб тісто на соді не впало під час випікання, треба дотримуватися кількох важливих правил, які допоможуть уникнути цієї проблеми.
Як правильно додавати соду, щоб тісто не впало під час випікання
- Правило №1. Щоб тісто не мало неприємного смаку соди, її треба додавати стільки, скільки сказано в рецептів.
- Правило №2. Якщо в тісто будуть додаватися кефір, сметана, сік ягід чи лимона, соду треба змішувати з борошном. Інакше вона вступить в реакцію з кислими компонентами і від неї не буде користі.
- Правило №3. Випічка буде максимально високою та пухкою, якщо соду додавати наприкінці замішування тіста. Тоді реакція відбуватиметься значно повільніше, тому випічка буде повітряною і не впаде під час випікання.
- Правило №4. Тісто на соді треба випікати досить швидко, не варто чекати, поки воно "відпочине".
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