Мобілізація студентів та викладачів: що варто знати про новації щодо відстрочок

Днями в Україні виникла дискусія щодо мобілізації певної категорії українців. Ішлося про студентів та викладачів, яких начебто можуть призвати під час канікул.

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Студентів та викладачів можуть мобілізувати

Член парламентського Комітету з питань освіти, нардеп Роман Грищук повідомив, що у новій постанові Кабміну №1558 про порядок відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, є певні неточності, які стосуються викладачів та студентів. За його словами, їх можуть мобілізувати під час канікул.

Нардеп наголошував, що два ключові абзаци постанови викликали занепокоєння та потенційно суперечили закону про мобілізацію.

Зазначається, що ця постанова встановлює обмежену відстрочку для студентів та аспірантів на один семестр, але не більше шести місяців. Відстрочка для науково-педагогічних працівників – до кінця навчального року.

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Зауважимо, що йдеться про постанову Про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації, яку було ухвалено 31 грудня 2024 року.

У Міноборони та Міносвіти роз’яснили

У Міносвіти запевнили, що мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку, не передбачається.

Також правила надання відстрочки для студентів та викладачів роз'яснили у Міноборони. Так, згідно із постановою КМУ від 31 грудня 2024 року №1558, відстрочка від мобілізації надається студентам професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтернам та докторантам на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Раніше цей термін складав три місяці.

"Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває від 1 вересня до 31 серпня (якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу). Для цього вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами закладу", – зазначили в Міністерстві оборони.

У відомстві зауважили, що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці.

Хто має право на відстрочку

За законом, право на відстрочку мають студенти, які вчаться на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра".

Також не можуть мобілізувати:

студентів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

аспірантів (бюджет чи контракт), які навчаються за денною або дуальною формою;

докторантів та осіб, які зараховані на навчання до інтернатури;

наукових й науково-педагогічних працівників закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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Щоб отримати відстрочку студентові необхідна довідка про навчання з ЄДЕБО, яка дає право на відстрочку. Її можна отримати в навчальному закладі. Документ повинна мати гербову печатку і бути виданим спеціально для конкретного ТЦК і СП. У довідці має бути зазначено, що студент навчається за денною формою та прописано дату завершення навчання.

Вже в ТЦК згідно з цією довідкою студенту можуть оформити відстрочку. Для цього знадобляться й додаткові документи, наприклад паспорта та ідентифікаційного коду.

Кого можуть мобілізувати

Однак, деяких студентів все ж можуть призвати до лав ЗСУ, це:

студенти, які навчаються заочно;

чоловіки, які здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявний.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua зазначила, якщо студент був раніше відрахований під час здобуття освіти та заново вступив на той самий рівень здобуття освіти (замість поновлення на навчанні), він буде вважатися таким, що порушує послідовність освіти та відповідно втрачає право на відстрочку.

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Також втрачають право на відстрочку студенти іноземних закладів освіти.

Відстрочка у "Резерв+"

У зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, від 17 грудня 2024 року студенти, аспіранти та докторанти тимчасово не могли оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+".

А вже від 22 січня відновилася можливість для студентів та аспірантів отримати відстрочку від мобілізації через додаток "Резерв+", повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Обов'язкова БЗВП у вишах

Від 1 вересня 2025 року базова загальновійськова підготовка буде впроваджена у всіх вищих навчальних закладах України.

Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік, повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

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"БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах", – пояснив заступник міністра.

Він підкреслив, що люди, які пройшли БЗВП, але за законом не підлягають призову в особливий період (за віком, станом здоров'я, сімейними обставинами тощо), можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням)

Також БЗВП впливатиме на можливість подальшого навчання у виші, зокрема за відмову від проходження студентів-чоловіків можуть відрахувати із ВНЗ.

За словами міністра, чоловіки, які не пройшли базову загальновійськову підготовку, не зможуть працевлаштуватися на посади на державній службі, в органах місцевого самоврядування та в прокуратурі.

Раніше ТСН.ua повідомляв, які чоловіки-студенти та викладачі можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану в Україні.

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