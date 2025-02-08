Шольц назвав "недоречними" розмови про миротворців в Україні: деталі

Канцлер засудив ідею Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини.

Розмови та суперечки щодо розміщення миротворчих сил в Україні "недоречні і передчасні". Така позиція передбачає, що Київ не поверне всі окуповані Росією території.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданню RND. Він пояснив, що така

Німецький політик наголосив, що жодні одні рішення не повинні ухвалюватися в обхід самої України.

"Насамперед потрібно закінчити війну і почати переговори, а не нав'язувати мир", - наголосив канцлер.

З його слів, тільки після цього можна буде говорити про майбутні гарантії безпеки. В України буде своя армія, а Німеччина та інші союзники надаватимуть їй фінансову допомогу, зазначив Шольц.

Окрім того, Шольц різко заперечив засудив ідею американського президента Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини.

"На Україну нападають, і ми її підтримуємо, не вимагаючи нічого натомість. Таке ставлення має бути у всіх", - заявив Шольц.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо залучення іноземного контингенту до України. З його слів, ця ідея для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато запитань.

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