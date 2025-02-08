Трамп анонсував взаємні мита для багатьох країн

Президент США Дональд Трамп заявив 7 лютого 2025 року, що планує оголосити взаємні мита для багатьох країн до понеділка чи вівторка наступного тижня, що стане значною ескалацією його наступальних дій, спрямованих на розрив і зміну глобальних торгових відносин у США.

Про це пише Reuters.

Трамп не уточнив, які країни постраждають, але припустив, що це будуть широкі зусилля, які також можуть допомогти розв'язати бюджетні проблеми США.

"Наступного тижня я оголошу про взаємну торгівлю, щоб до нас ставилися однаково з іншими країнами. Ми не хочемо ні більше, ні менше", — сказав Трамп.

Цей крок виконає передвиборчу обіцянку Трампа запровадити тарифи на американський імпорт, рівні ставкам, які торгівельні партнери встановлюють на американський експорт.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішіба, який перебував у країні. Він сказав, що тарифи на автомобілі залишаються на столі на тлі повідомлень про те, що Білий дім зважує можливі винятки.

Новий президент США давно скаржиться на те, що 10% мита Європейського Союзу на імпорт автомобілів є набагато вищими, ніж ставка американських автомобілів у 2,5%. Він часто заявляє, що Європа "не візьме наші автомобілі", але щороку відправляє мільйони кораблів на захід через Атлантику.

Додамо, що під час нещодавніх слухань щодо підтвердження кандидат на посаду міністра торгівлі Трампа Говард Лутнік висловив занепокоєння щодо високих тарифних ставок Індії, а кандидат на посаду торгового представника США Джеймісон Грір обговорив скарги США на тарифи та торгівельні бар’єри В’єтнаму та Бразилії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати “улюбленим 51-м штатом”. Також президент США Дональд Трамп заявив, що канадці отримають "величезне" зниження податків і "набагато краще" медичне страхування, якщо Канада стане 51-м штатом.

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