Трамп анонсировал взаимные пошлины для многих стран

Президент США Дональд Трамп заявил 7 февраля 2025 г., что планирует объявить взаимные пошлины для многих стран до понедельника или вторника на следующей неделе, что станет значительной эскалацией его наступательных действий, направленных на разрыв и изменение глобальных торговых отношений в США.

Об этом пишет Reuters.

Трамп не уточнил, какие страны пострадают, но предположил, что это будут широкие усилия, которые могут помочь решить бюджетные проблемы США.

"На следующей неделе я объявлю о взаимной торговле, чтобы к нам относились одинаково с другими странами. Мы не хотим ни больше, ни меньше", — сказал Трамп.

Этот шаг выполнит предвыборное обещание Трампа ввести тарифы на американский импорт, равные ставкам, которые устанавливают торговые партнеры на американский экспорт.

Об этом Трамп заявил во время встречи с находившимся в стране премьер-министром Японии Сигеру Ишиба. Он сказал, что тарифы на автомобили остаются на столе на фоне сообщений о том, что Белый дом взвешивает возможные исключения.

Новый президент США давно жалуется на то, что 10% пошлины Европейского Союза на импорт автомобилей намного выше, чем ставка американских автомобилей в 2,5%. Он часто заявляет, что Европа "не возьмет наши автомобили", но каждый год отправляет миллионы кораблей на запад через Атлантику.

Добавим, что во время недавних слушаний по подтверждению кандидат на должность министра торговли Трампа Говард Лутник выразил обеспокоенность высокими тарифными ставками Индии, а кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир обсудил жалобы США на тарифы и торговые барьеры Вьетнама и Бразилии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна, поэтому она должна стать "любимым 51-м штатом ". Также президент США Дональд Трамп заявил, что канадцы получат "огромное" снижение налогов и "намного лучше" медицинское страхование, если Канада станет 51-м штатом.

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