Трамп заявил, что введение пошлин может ударить по экономике США, но "оно того стоит"

Трамп заявил, что США больше не будут "глупой страной".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что введение пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая целесообразно, хотя может быть болезненным для американской экономики. Он заявил, что перечисленные им страны, а также другие "обворовывают Америку".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Такие страны, как Канада, Мексика, Китай и многие другие, которые нельзя назвать, продолжают десятилетиями обворовывать Америку, как в сфере торговли, так и в сфере преступности и поставок наркотиков, которым разрешено свободно поступать в Америку", — написал Трамп.

Трамп заявил, что США больше не будут "глупой страной". Он призвал страны производить товары на территории США, если они хотят избежать введения пошлин на свою продукцию. Президент придерживается позиции, что Соединенные Штаты "не должны терять триллионов долларов на субсидировании других стран".

"Это будет Золотой век Америки! Будет ли больно? Да, может быть. А, может быть, и нет. Но мы сделаем Америку снова большой, и все это будет стоить той цены, которую придется заплатить", — резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что введение дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая стало первым шагом в торговой войне, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп, вероятно, планирует наложить пошлину на Европейский Союз.

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