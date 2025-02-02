Трамп сделал жесткое предложение "любимому 51-му штату"

Американский президент уверяет, что после присоединения к США у канадского народа будут "намного более низкие налоги, гораздо лучшая военная защита и никаких пошлин".

Без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна, поэтому она должна стать "любимым 51-м штатом".

Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, США платят сотни миллиардов долларов для субсидирования Канады, но для этого нет никаких причин.

Трамп уверяет, что Соединенным Штатам не нужно от Канады совсем ничего.

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"Мы [США] имеем неограниченную энергию, нам следует производить наши собственные машины, имеем больше древесины, чем мы когда-нибудь сможем использовать", — утверждает новый хозяин Белого дома.

Американский президент сделал жесткое заявление о том, что без огромной субсидии от США Канада "перестанет существовать как жизнеспособная страна".

“Жестко, но правда! Поэтому Канаде следует стать нашим любимым 51-м штатом", – написал он.

Трамп добавил, что канадский народ будет иметь "намного более низкие налоги и гораздо лучшую военную защиту и никаких пошлин".

Напомним, Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

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