Сурок Тимка дал прогноз, когда в Украину придет весна

Традиционно на исследовательской станции ХНУ им. В. Каразина в Нестеровке 2 февраля сурок Тимка III сделал прогноз, когда ожидать приход весны. Многие знают, что если он не увидит тени, весна придет рано; если увидит – зима продлится еще 6 недель.

Об этом перевел предсказание сурка заведующий станцией Владимир Грубник, передает пресс-служба университета.

"Он говорит, что в этом году весна никуда не уходила. Она у нас есть и будет. Говорит, еще могут быть небольшие морозы и снежок может укрыть землю. Но весна будет", — сказал он.

День сурка на биостанции ХНУ в этом году состоялся без посетителей и прессы из-за теплой погоды. Тимка III и его родственники не впадали в зимнюю спячку, и ученые опасались стресса от гостей.

Грубник передал Тимке корзину с фруктами от студентов.

Напомним, в горах Буковины из-за теплой зимы медведи не упали в зимнюю спячку. Вместо этого они бродят по лесам и охотничьим угодьям в поисках пищи, не забывая и о развлечениях.

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