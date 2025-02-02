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Бабак Тимко дав прогноз коли до України прийде весна

Бабак Тимко дав прогноз коли до України прийде весна

Бабак Тимко зробив прогноз щодо весни / Фото: скриншот з відео

Тимко III отримав кошик з фруктами від студентів і зробив свій прогноз.

Традиційно на дослідницькій станції ХНУ ім. В. Каразіна в Нестерівці 2 лютого бабак Тимко III зробив прогноз, коли очікувати прихід весни. Багато хто знає, що якщо він не побачить тіні, весна прийде рано; якщо побачить — зима триватиме ще 6 тижнів.

Про це переклав віщування бабака завідувач станції Володимир Грубнік, передає пресслужба університету.

"Він каже, що цього року весна нікуди не йшла. Вона у нас є і буде. Каже, ще можуть бути морози невеликі і сніжок може вкрити землю. Але весна буде", - сказав він.

День бабака на біостанції ХНУ цього року відбувся без відвідувачів і преси через теплу погоду. Тимко III та його родичі не впадали у зимову сплячку, і науковці побоювались стресу від гостей.

Грубнік передав Тимкові кошик з фруктами від студентів.

Нагадаємо, у горах Буковини через теплу зиму ведмеді не впали в зимову сплячку. Замість цього вони блукають лісами та мисливськими угіддями в пошуках їжі, не забуваючи й про розваги.

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