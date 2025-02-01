Видавали фарбованих собак за тигрів: новий скандал в Китаї

В зоопарку запевняють, що фарба не шкодить здоров’ю тварин.

Китайський зоопарк в Qinhu Bay Forest Animal Kingdom знову потрапив під критику після того, як його відвідувачі виявили, що представили пофарбованих собак чау-чау, як "тигрів".

Про це повідомило видання Daily Mail.

Відео, опубліковане в китайській версії TikTok, показало собак з чорними та помаранчевими смужками, що гралися у своєму вольєрі. Соцмережі швидко викрили обман, і користувачі не забарилися пожартувати, що "вони точно не наважуються купати своїх собак, боячись втратити колір"

В зоопарку Qinhu Bay Forest Animal Kingdom в коментарі заявили, що це "чау-чау, пофарбована в "тигрову собаку", а не в тигра". Там додали, що це просто "трюк" і що фарба не шкодить здоров’ю тварин.

Раніше в тому ж зоопарку фарбували собак, щоб вони виглядали як панди. Всі ці маніпуляції викликали звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами.

Це не єдиний випадок шахрайства в китайських зоопарках — раніше такі ж інциденти сталися в Гуандуні та Тайчжоу, де відвідувачів вводили в оману, використовуючи фарбованих чау-чау замість панд.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку леопард напав на працівника, який пішов прибирати у вольєрі хижака.

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