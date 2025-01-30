Серцевий напад у собаки: власниця тварини назвала важливий симптом

Чимало собак через генетичні чи фізіологічні особливості мають схильність до певних захворювань. Втім, внаслідок хвороби серця може постраждати будь-яка тварина. Жінка розповіла, як врятувала життя свого пса, у якого стався серцевий напад.

Про це пише Mirror.

Коли зазвичай жвавий пес Саттон почав поводитися більш сварливо, ніж зазвичай, вона занепокоїлася – і не дарма.

Саттон пояснила, як вона засвоїла життєво важливий урок. Вона сказала: "Я дізналася про це на власному досвіді минулого тижня, коли у мого собаки сталася зупинка серця. Це одна маленька річ, яку ви можете легко перевірити, про яку я ніколи не знала, хоча володіла собакою протягом багатьох років і мала собак, які виросли".

Коли у її собаки стався серцевий напад, вона помітила одну важливу ознаку, про яку ніколи не знала за роки володіння собакою. Вона вважає, що її собака вижив завдяки її власній пильності, кажучи: "Я маю маленького нахабного песика, який поводився більш роздратовано. Він не отримував кисню".

Саттон зауважила, що, на відміну від людей, у собак немає відкритих ділянок шкіри, які синіють за зниження рівня кисню, тому для власників набагато важливіше залишатися пильними.

Ділячись своєю історією, Саттон сподівається надихнути інших власників собак і не дати їм залишитися в невіданні, коли справа доходить до здоров'я їхніх улюбленців. Саттон поділилася важливою порадою для власників собак, як помітити, що їхньому пухнастому другу важко дихати, порадивши їм перевірити язик свого улюбленця.

Вона попередила: "Якщо собака втрачає кисень або має низьке споживання кисню через проблеми зі здоров'ям, його язик стане темно фіолетовим або синім. Він буде дуже темним на нижній стороні язика, ніби розгалуження з середини. Верхня сторона язика також потемніє. Будь-яке потемніння язика, що перевищує його нормальний колір, є приводом для обстеження, щоб переконатися, що тварина отримує необхідний їй кисень або отримує ліки, які можуть відкрити дихальні шляхи".

Жінка виявила, що язик її собаки був "майже чорним", але, на щастя, її чотирилапий друг вижив, і тепер вона точно знає, на що слід звертати увагу з точки зору рівня кисню. Вона підсумувала: "Якщо у вашого собаки є проблеми з диханням або серцем, які тривають, ви також можете використовувати це як метрику для перевірки".

Фахівці зі Школи ветеринарної медицини Каммінгса підтримали цю пораду, сказавши: "У собаки з серйозними труднощами дихання язик може бути фіолетовим/синім замість рожевого, що свідчить про те, що він не отримує достатньо кисню".

Крім того, було помічено, що коти з проблемами дихання також можуть демонструвати подібні ознаки або можуть просто сидіти тихо без будь-яких метушінь.

Якщо ви думаєте, що у вашої собаки проблеми із серцем, не зволікайте – якнайшвидше відведіть його до ветеринара.

Нагадаємо, кінолог назвав три породи собак, які точно не тримав би вдома. Собаки однієї з цих порід є дуже популярними домашніми улюбленцями.

Читайте також: