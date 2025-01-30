Кривавий теракт в Одесі: російські агенти вбили місцевого волонтера

Правоохоронці встановили, що підозрювані були завербовані агентами РФ та погодилися виконати злочин за грошову винагороду у 2500 доларів США.

В Одесі затримано чотирьох осіб, яких підозрюють у здійсненні терористичного акту, що спричинив загибель людини. За даними слідства, вони діяли в інтересах російських спецслужб та отримали завдання підірвати саморобну вибухівку біля будинку місцевого підприємця та волонтера.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, теракт стався 20 січня близько 22:40 у Пересипському районі міста. Внаслідок вибуху загинув 54-річний власник будинку.

Правоохоронці встановили, що підозрювані були завербовані агентами РФ та погодилися виконати злочин за грошову винагороду у 2500 доларів США. Один із них виготовив вибуховий пристрій під керівництвом російського куратора, який надавав інструкції онлайн.

Троє інших учасників угруповання розмістили вибухівку біля паркану будинку, поруч із автомобілем потерпілого. Щоб змусити чоловіка вийти на подвір’я, вони підпалили його авто. Коли він вибіг гасити пожежу, пролунав вибух. Від отриманих травм волонтер загинув на місці.

Підозрювані зафіксували момент вибуху на відео та повідомили про виконання завдання замовнику, який у режимі реального часу спостерігав за терактом. Після цього вони отримали перший платіж у розмірі 1000 доларів США.

Злочинці здійснили підрив біля будинку волонтера.

Наступного дня всі четверо зловмисників були затримані. Оперативна робота правоохоронців дозволила запобігти новим терактам.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Саморобна бомба.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Справа розслідується Управлінням СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України та Національна поліція викрили агентів російських спецслужб, які планували серію терактів в Одеській області. Зловмисників затримали на етапі підготовки вибуху біля одного з районних відділів поліції.