Кровавый теракт в Одессе: российские агенты убили местного волонтера

Правоохранители установили, что подозреваемые были завербованы агентами РФ и согласились совершить преступление за денежное вознаграждение в 2500 долларов США.

В Одессе задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека. По данным следствия, они действовали в интересах российских спецслужб и получили задачу взорвать самодельную взрывчатку у дома местного предпринимателя и волонтера.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, теракт произошел 20 января около 22:40 в Пересыпском районе города. В результате взрыва погиб 54-летний владелец дома.

Правоохранители установили, что подозреваемые были завербованы агентами РФ и согласились совершить преступление за денежное вознаграждение в 2500 долларов США. Один из них изготовил взрывное устройство под руководством российского куратора, предоставлявшего инструкции онлайн.

Трое других участников группировки разместили взрывчатку возле забора дома рядом с автомобилем потерпевшего. Чтобы заставить мужчину выйти во двор, они подожгли его автомобиль. Когда он выбежал тушить пожар, раздался взрыв. От полученных травм волонтер скончался на месте.

Подозреваемые зафиксировали момент взрыва на видео и сообщили о выполнении задания заказчику, наблюдавшему в режиме реального времени за терактом. После этого они получили первый платеж в 1000 долларов США.

Преступники совершили подрыв у дома волонтера.

На следующий день все четверо злоумышленников были задержаны. Оперативная работа правоохранителей позволила предотвратить новые теракты.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Самодельная бомба.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Дело расследуется Управлением СБУ в Одесской области.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентов российских спецслужб, планировавших серию терактов в Одесской области. Злоумышленники были задержаны на этапе подготовки взрыва возле одного из районных отделов полиции.